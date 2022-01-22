Украина 22 января 2022, 12:11 Заря сыграет с Олимпийской сборной Узбекистана Луганчане договорились о еще одном товарищеском поединке. фото заря луганск 22 января 2022, 12:11 Луганская Заря продолжает первый тренировочный сбор в Турции и определилась с еще одним спарринг-партнером. Им станет Олимпийская сборная Узбекистана по футболу. Матч состоится в понедельник, 24 января в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk) Игра будет доступна к просмотру в прямом эфире на Youtube-канале луганчан. Отметим, что Заря начала зимний сбор с поражения от польской Погони. Команды Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте