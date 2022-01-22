Украина

Луганчане договорились о еще одном товарищеском поединке.

Луганская Заря продолжает первый тренировочный сбор в Турции и определилась с еще одним спарринг-партнером.

Им станет Олимпийская сборная Узбекистана по футболу. Матч состоится в понедельник, 24 января в 16:00 по киевскому времени.

Игра будет доступна к просмотру в прямом эфире на Youtube-канале луганчан.

Отметим, что Заря начала зимний сбор с поражения от польской Погони.