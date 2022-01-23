Украина

Хавбек подметил, что стиль футбола команды изменился.

Полузащитник одесского Черноморца Сергей Кравченко прокомментировал изменения игры команды после прихода Романа Григорчука.

"Говорят, что на сборах результат не важен, но он все равно всегда важен. Приятнее выигрывать, восстановление идет лучше. Поэтому мы рады, что победили Приштину на сборах.

Какой футбол прививает Григорчук? Не буду раскрывать всех секретов. Работа ведется каждый день, на теоретических занятиях и на поле.

Он прививает современный, агрессивный и быстрый футбол. Григорчук строит прессингующую команду. Буду стараться успевать за быстрым футболом", — сказал Кравченко.

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