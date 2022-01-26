Украина

Защитник "азовцев" поделился своими мыслями перед сбором в Турции.

Защитник Мариуполя Алексей Быков прокомментировал предстоящий учебно-тренировочный сбор в Турции.

"Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме.

Интересный матч нас ждет с Астаной. На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность", - приводит слова Быкова ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Мариуполь отправился на сборы в Турцию.