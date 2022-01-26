Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием "моряков".

Черноморец в среду, 26 января, проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе против Шкупи из Северной Македонии.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

В предыдущем спарринге Черноморец сыграл вничью с Дритой из Косово.