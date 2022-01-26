Украина 26 января 2022, 13:04 Черноморец — Шкупи: онлайн видеотрансляция спарринга Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием "моряков". Фото ФК Черноморец 26 января 2022, 13:04 Черноморец в среду, 26 января, проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе против Шкупи из Северной Македонии. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры. В предыдущем спарринге Черноморец сыграл вничью с Дритой из Косово. Команды Черноморец Шкупи Источники ФК Черноморец (Одесса) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте