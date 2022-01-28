Украина

Наставник ровенского клуба рассказал о подготовке команды на сборах.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал подготовку своих подопечных на учебно-тренировочном сборе в Турции.

"У нас запланировано пять тренировок с работой без мяча, она неприятная. Но футболисты понимают, что она нужна. Игроки пробежали и с хорошим настроением вернулись в отель, прекрасно понимая, что сегодня физическая подготовка выходит на первый план. Поэтому мы должны хорошо подготовиться, чтобы успешно стартовать и показать хороший результат в чемпионате", — приводит слова Вирта ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Верес арендует молодого защитника Динамо.

После 18 туров Верес набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.