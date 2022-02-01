Украина

"Моряки" представили еще одного зимнего новичка.

Полузащитник Витебска Вандерсон перешел в Черноморец, сообщает пресс-служба одесского клуба.

Бразильский опорник поставил подпись под двухлетним контрактом с "черно-синими".

Вандерсон выступал в составе Витебска с 2018 года. В футболке белорусского клуба 27-летний игрок провел 119 поединков и забил 8 голов.

Хавбек также защищал цвета таких клубов, как ЖВ Лидерал, Куритиба, Андраус и Эскильстуна.

Ранее сообщалось, что Черноморец также подписал полузащитника Ореста Кузыка.