"Моряки" представили еще одного зимнего новичка.
Вандерсон, фото: ФК Витебск
01 февраля 2022, 12:33
Полузащитник Витебска Вандерсон перешел в Черноморец, сообщает пресс-служба одесского клуба.
Бразильский опорник поставил подпись под двухлетним контрактом с "черно-синими".
Вандерсон выступал в составе Витебска с 2018 года. В футболке белорусского клуба 27-летний игрок провел 119 поединков и забил 8 голов.
Хавбек также защищал цвета таких клубов, как ЖВ Лидерал, Куритиба, Андраус и Эскильстуна.
Ранее сообщалось, что Черноморец также подписал полузащитника Ореста Кузыка.