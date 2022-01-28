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Фото ФК Черноморец
28 января 2022, 11:03
Пятый контрольный поединок на зимних сборах Черноморец завершил вничью с Шкупи из Северной Македонии.
Счет открыл Назарий Русин, но удержать победу подопечным Романа Григорчука не удалось.
Черноморец — Шкупи (Скопье, Северная Македония) 1:1
Голы: Русин, 22 (с пенальти) — ?, 63.
Черноморец: Паст, Мартинович, Ларин, Цитаишвили, Брагару (Путря, 69), Кравченко, Кузык (Ванат, 46 (Штогрин, 75)), Цонев, Ванцаш, Юсов (Петков), Русин (Эрнандес, 59).