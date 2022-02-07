Украина

Главный тренер Вереса прокомментировал спарринг с Левски.

Юрий Вирт считает, что не результат в контрольном матче с Левски важен для его команды, а сама игра.

"Команда играет под серьезными физическими нагрузками, – цитирует тренера официальный сайт Вереса. – Нам не хватает свежести, к тому же мы не готовимся специально к этим матчам. Мы готовимся к чемпионату Украины, поэтому нам важно качество игры".

"Нам противостояла хорошая команда, которая недавно сыграла вничью с киевским Динамо. И были моменты, которыми я остался доволен".

"Мы слишком часто допускаем ошибки в простых ситуациях. Будем их анализировать и проводить работу над ошибками".

Следующий спарринг Верес проведет 8 февраля против Металлиста.