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Олег Гусев прокомментировал матч с черногорским Рударом.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Олег Гусев поделился своими мыслями после победы "бело-синих" над черногорским Рударом (1:0).

"Сегодня было много хороших комбинаций, особенно во втором тайме. Но, к сожалению, мы не доводили многие до ударов. В этом плане нужно прибавлять. В перерыве мы скорректировали игру, потому что, действительно, были и удачные комбинации, и подходы к воротам, но наши игроки немного переигрывали.

Как я уже сказал, мы в перерыве указали игрокам на то, что было мало ударов. Ребята, возможно, хотели сыграть зрелищно. Но не всегда это выходило. Но мы все же победили, причем забили гол после красивой комбинации — с пропуском мяча, пасом на третьего. В этом ключе продолжаем работать.

Игра Витиньо? От него ждут именно такой игры, которую он сейчас показывает. Думаю, это не предел, ему есть к чему стремиться, есть куда расти. Мы с нетерпением ждем, что он в каждой игре будет так же приносить пользу команде.

Уменьшение нагрузки на сборах? Вчера у нас было две тренировки. Сегодня игра по тайму для каждого игрока, завтра тоже игра. На послезавтра запланирована одна тренировка, затем снова игра. Пока я бы не сказал, что мы снизили нагрузку. После матча в четверг ребята улетят в Киев, получат два выходных. После этого начнется более игровой цикл. Через день будут играть, получать больше игрового времени. Наверное, уже не по тайму, а больше. А поближе к чемпионату будем пытаться вывести игроков на максимальный уровень.

Мы отрабатываем в контрольных матчах свои схемы, свои игровые связи. Как видите, Мистер в каждой игре использует сочетания разных исполнителей, разные связи. Через эти игры мы готовим команду к матчам чемпионата", — приводит слова Гусева пресс-служба Динамо.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Динамо — Рудар.