Украина

Хорватский специалист поделился своими мыслями после спарринга с Мариуполем.

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал поражение "горняков" в контрольном матче против Мариуполя (1:2), а также рассказал о разговоре с игроками по поводу ситуации в Украине.

"Настроение плохое, потому что мы проиграли Мариуполю. Это самое важное. Все переживают, но все позитивно — летим в Киев, готовимся к первой игре. Даже в УАФ сказали, что ничто не меняется.

Футболисты должны думать о футболе, должны думать о чемпионстве, о результатах, а все остальные должны заниматься своей работой. Сказали, что сегодня все хорошо. Надеемся, что все будет хорошо. Мир — это самое важное. Надеемся, что прилетим в Киев и все будет хорошо.

Разговор с командой по поводу ситуации в Украине? Много вопросов было со стороны бразильцев. Они следят, каждый день что-то пишут, каждый день что-то происходит. Ничего не произошло, поэтому сказали наше мнение, что никто ничем не будет рисковать. Что будем поступать так, как и остальные команды, остальные люди. Ничего нового, готовимся, тренируемся. Мы должны думать о футболе", — сказал Срна в эфире клубного YouTube-канала Шахтера.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Мариуполь.