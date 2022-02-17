Украина

Франциско Ди Франко отказался давать комментарий аргентинским журналистам.

На фоне возможного полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины журналисты аргентинского издания La Nación решили связаться с рядом легионеров, выступающих в клубах украинской Премьер-лиги, чтобы разузнать текущее положение дел.

Так, аргентинские журналисты взяли интервью у вингера львовского Руха Фабрицио Альваренги и нападающего Александрии Клаудио Спинелли.

Также они связались с полузащитником Днепра-1 Франциско Ди Франко, однако аргентинец отказался комментировать сложившуюся ситуацию, ссылаясь на запрет клуба.

"Клуб не разрешает мне давать интервью на эту тему", — заявил Ди Франко.

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявили, что возобновление украинской Премьер-лиги после зимней паузы должно состояться в запланированные сроки (25 февраля).