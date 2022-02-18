Наставник команды из Петрово рассказал о переносе матча против действующего чемпиона УПЛ.
Сергей Лавриненко, ТК Футбол 1/2/3
18 февраля 2022, 13:43
Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал информацию о переносе домашнего матча против Динамо в Киев.
"Мы бы хотели сыграть в Кропивницком, надеялись сыграть там. Но так сложилось, что по техническим причинам не успели там доремонтировать стадион. Подтрибунные помещения там в прошлом году требовали ремонта. Сейчас, видимо, не успели.
У нас запасной стадион заявлен в Александрии, но она тоже проводит свой матч, поэтому так сложилось, накладка такая. Другого варианта и не было. Играть с Динамо тяжело и дома, и на выезде. Дома в какой-то степени было бы немного легче. Ничего, мы дадим бой Динамо. Нам некуда отступать. У нас каждая игра, как последняя", — сказал Лавриненко в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, поединок между Ингульцом и Динамо запланирован на субботу, 26 февраля.
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