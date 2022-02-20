Украина

Футболист полтавской команды поделился мыслями о тренировочном процессе перед второй половиной сезона.

Полузащитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"Было сложно психологически, но это наша работа. Мы к этому привыкли. Команда очень хорошо подготовилась к чемпионату. Максимов давал нам тренировки на поле и песке. Фундамент мы заложили", — приводит слова Пердуты ТК Футбол 1/2/3.

Первый матч второй половины сезона Ворскла проведет 27 февраля против Вереса.

После 18 туров Ворскла набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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