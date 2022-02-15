Украина

Команда Юрия Максимова продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Полтавская Ворскла провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником полтавчан был Насаф из Узбекистана.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга и разошлись миром со счетом 0:0.

Ранее команда Юрия Максимова уступила казахстанскому Атырау (1:2) и польскому Лодзю (0:1).

Ворскла — Насаф (Узбекистан) 0:0

Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 46), Тамм (Яворский, 65), Чеснаков, Зайков, В.Тилль (Ващук, 65), О.Тилль, Пуцлин, Пердута, Бацула, Кане, Ранжел.