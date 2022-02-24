Португальский специалист в настоящее время находится в Киеве.
ПАУЛУ ФОНСЕКА, GETTY IMAGES
24 февраля 2022, 18:12
События последних часов в Украине, которая испытывает очередной акт агрессии со стороны российской федерации, является сейчас наиболее обсуждаемой темой в обществе.
В настоящее время бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека находится в Киеве вместе со своей семьей.
"Всем привет. Я в Киеве, как и моя семья. Это трудный момент. Это неприемлемая война, но я верю, что мир победит, надо твердо в это верить. Я получил много сообщений из Португалии и Италии. Я благодарю всех за то, что вы подумали обо мне и о моей семье. Надеюсь, что скоро снова вас всех увижу.
Я проснулся в пять утра от пяти взрывов подряд. У меня на сегодняшний день был запланирован рейс, но сейчас выбраться отсюда невозможно, потому что аэропорты разрушены, а воздушное пространство закрыто. На данный момент из Киева можно выехать только по суше, и все пытаются вырваться во Львов, город, близкий к Польше.
Нам остается только молиться, чтобы рядом с нами не упала бомба. Я, честно говоря, не знаю, как я отсюда выбраться", — сказал Фонсека в своем твиттере.
Также отметим, что жена португальского специалиста — украинка Катерина Фонсека — написала пост в своем твиттере.
"Самый страшный день. Боль. Гнев, ярость, гнев и боль. Мой сын не заслужил войны. Дети Украины не заслужили войны", — написала Катерина.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!