События последних часов в Украине, которая испытывает очередной акт агрессии со стороны российской федерации, является сейчас наиболее обсуждаемой темой в обществе.

В настоящее время бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека находится в Киеве вместе со своей семьей.

"Всем привет. Я в Киеве, как и моя семья. Это трудный момент. Это неприемлемая война, но я верю, что мир победит, надо твердо в это верить. Я получил много сообщений из Португалии и Италии. Я благодарю всех за то, что вы подумали обо мне и о моей семье. Надеюсь, что скоро снова вас всех увижу.

Я проснулся в пять утра от пяти взрывов подряд. У меня на сегодняшний день был запланирован рейс, но сейчас выбраться отсюда невозможно, потому что аэропорты разрушены, а воздушное пространство закрыто. На данный момент из Киева можно выехать только по суше, и все пытаются вырваться во Львов, город, близкий к Польше.

Нам остается только молиться, чтобы рядом с нами не упала бомба. Я, честно говоря, не знаю, как я отсюда выбраться", — сказал Фонсека в своем твиттере.

I would like to thank everyone who has sent messages of care and support to my family and I. We are in Kyiv and doing our best to stay strong during this very tough moment for Ukraine. pic.twitter.com/HbKFCsSoW5