Украина

Донецькому клубу допомагають прем'єр та віце-прем'єр Хорватії.

Директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна розповів про готовність клубу перевезти вихованців академії "гірників" до Хорватії.

"Я із Сергієм Палкіним на зв'язку 24 години на добу. Ми займаємося тим, щоб наших дітей вивезли до Хорватії, я їх прийму, будь-яких дітей, не важливо, яка це академія, місто, я на зв'язку з усіма.

Ви маєте розуміти, що весь світ із Україною. Мене набрали прем'єр та віце-прем'єр Хорватії та кажуть: Даріо, запрошуй усіх дітей, усі сім'ї, на скільки можемо, усім допоможемо.

Тому вже збираються автобуси з Києва, я навіть попросив Сергія Палкіна зв'язатися із Маріуполем, допомогти, скільки можемо вивезти людей. У сьогоднішній ситуації дуже важливо допомагати одне одному та пережити цей складний період", — сказав Срна в програмі Денисов Time.

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