Украина

Колишній клуб Андрія Ярмоленка допоможе міській владі та клубу відбудувати стадіон чернігівської Десни.

Німеччина та дортмундська Боруссія продовжать висловлювати підтримку Україні – нині вони сказали, що допоможуть із реконструкцією стадіону ім. Юрія Гагаріна у Чернігові, де виступає клуб УПЛ – Десна.

"Завершив перемовини з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ Відомства федерального канцлера.

Німеччина та дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка.

Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенко та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан, - написав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що УПЛ розглядає два варіанти завершення сезону.