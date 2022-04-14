Колишній клуб Андрія Ярмоленка допоможе міській владі та клубу відбудувати стадіон чернігівської Десни.
facebook.com/desnafc
14 апреля 2022, 13:44
Німеччина та дортмундська Боруссія продовжать висловлювати підтримку Україні – нині вони сказали, що допоможуть із реконструкцією стадіону ім. Юрія Гагаріна у Чернігові, де виступає клуб УПЛ – Десна.
"Завершив перемовини з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ Відомства федерального канцлера.
Німеччина та дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка.
Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенко та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан, - написав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.
Раніше повідомлялося, що УПЛ розглядає два варіанти завершення сезону.