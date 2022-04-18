Украина

Голкіпер висловився про силу української армії.

Колишній воротар Маріуполя, Металіста та Шахтаря Рустам Худжамов прокоментував військові дії в Україні після нападу Росії.

"Я ніколи не сумнівався в нашій армії та наших добровольцях, спілкуючись багато з хлопцями з Азова. Так вийшло, що основа Азова з початку війни 2014 року – це ультраси. У мене були непогані стосунки з ультрас Маріуполя та Металіста, в принципі, з тими командами, де я грав. Я розумів, що нас захищає професійна армія, яка може надавати по зубах дуже якісно.

Добре, що потопили москву (крейсер — прім.). Дуже символічно. Дуже класно, що це було зроблено українською зброєю, у що не можуть повірити за поребриком. Абсолютно ніяк. Вони гадають, що ми нічого не вміємо в Україні. Але якщо порівняти, то у нас креативних людей, які виготовляють українські продукти, у рази більше. Росія не робить нічого, крім смерті та зброї. Вони нічого не можуть. Вони вміють красти та вбивати. Тому, з одного боку, це класно, але є розуміння, що кожен день гинуть мирні люди та військові. У Маріуполі там катастрофа, з усіма містами довкола Києва.

Я по знаку зодіаку Терези. І у мене на терезах щодня, з одного боку, є класні новини, а з іншого – ти розумієш, що це ціна життя українців. Мені здається, що так у кожного, незалежно від знаку зодіаку. Стабільного настрою немає", - сказав Худжамов у програмі Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що Фран Соль прийняв у себе біженців з України.