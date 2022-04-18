Украина

Наставник "синьо-жовтих" поділився своєю думкою про вчинок Динамо.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував гучне рішення київського Динамо не відпускати збірників до національної команди, а також розповів про те, хто їх може замінити.

"Перш за все, хочу наголосити, що ця позиція клубу — це не ідея футболістів: я постійно на зв’язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України.

Мій меседж один: є виклик до національної команди — 2 травня треба бути у Словенії. А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор.

Раніше я вже дякував клубам за цю ініціативу й за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом — тож не потрібно вигадувати неіснуючі причини й вставляти палки в колеса під час підготовчого процесу головної команди.

У країні триває війна, і зараз немає напівтонів. Усе має бути чітко: є виклик до збірної — прошу з’явитися. Якщо ні — хай як це не прикро, доведеться Динамо повернутися в Україну, а мені — замінити динамівців гравцями з інших клубів.

Ситуація змушує до пошуку альтернативних кандидатів до збірної. Загалом я постійно перебуваю на зв’язку з головними тренерами українських клубів, від яких відчуваю лише підтримку й допомогу.

Хочу особливо подякувати наставнику Руху Леоніду Кучуку, а також клубним функціонерам — президенту львівського клубу Григорію Козловському, виконавчому директору Дніпро-1 Андрію Русолу, директору з футболу Шахтаря Даріо Срні: вони допомагають мені з пошуком гравців у ситуації, що виникла.

Якщо таки буде необхідність доукомплектувати команду, я планую це зробити і з допомогою гравців молодіжної збірної України, і за рахунок більш досвідчених виконавців з українського чемпіонату та з-за кордону. Як ви знаєте, чимало футболістів перебувають на олівці в тренерського штабу, і зараз вони можуть отримати шанс стати майбутнім національної команди.

При цьому, щоправда, буде один додатковий нюанс: ми завчасно зробили британські візи для великої групи гравців для того, аби спокійно здійснювати селекцію під час підготовки. Тепер же новим кандидатам до збірної треба буде ще відкривати цю візу. Але ми зробимо це в разі необхідності.

Я уже фактично склав список цих гравців. Чекаю чіткої позиції Динамо, аби розуміти — оприлюднювати новий список гравців збірної України чи ні.

Звісно, що під час війни й так вистачає негативних емоцій, тому такі новини оптимізму не додають. Я — головний тренер, моя справа — тренувати, а не займатися навколофутбольними питаннями. Та попри все, я ніколи не опускаю рук, таке в мене життєве кредо", – наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Раніше наставник національної команди прокоментував гучну тему з київським Динамо.