Украина

Підготовка національної команди до відбіркового матчу ЧС-2022 проти Шотландії розпочнеться 2 травня.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутню підготовку національної команди та оцінив найближчий календар матчів.

"До мене звернувся Даріо Срна з донецького Шахтаря, попросивши дати можливість збірникам зіграти в товариському матчі донеччан із Гайдуком 1 травня, одразу після чого футболісти переїдуть до табору національної команди. Один-два дні вирішальної ролі не грають — і я пішов назустріч.

Збір розпочнеться на два дні пізніше. Я скасував раніше запланований на 2 травня спаринг. Тренерський штаб збірної, її персонал та перші гравці прибудуть на базу національної асоціації Словенії ввечері першого числа, а вже другого приєднаються "гірники", і ми розпочнемо тренувальний процес.

Графік матчів збірної? Раніше ми надали УЄФА критерії пошуку спаринг-партнерів, з якими ми б хотіли зустрітися в контексті підготовки до наших матчів. На даний момент менеджери збірної спільно з фахівцями відповідного департаменту УЄФА перебувають на завершальній стадії пошуку й переговорів, тож ми розраховуємо дізнатися імена опонентів у контрольних іграх уже незабаром. Ми дуже вдячні УЄФА за цю допомогу.

Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10 й 14 числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги — 22 й 26 травня.

У заключному контрольному поєдинку перед грою із Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів — 28 травня. Уже після цього Сашко приєднається до нас", – наводить слова Петракова прес-служба УАФ.

Раніше Петраков заявив, що готовий замінити динамівців у збірній України та вже склав потенційний список.