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Олександр Петраков прокоментував товариський поєдинок із менхенгладбахською Боруссією.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу своїх підопічних у товариському матчі проти менхенгладбахської Борусії (2:1).

"Перший матч, збірна не грала півроку, я не працював півроку. Півроку не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був наче не у своїй тарілці. Але коли гра почалася, то втягнувся. Все добре, непоганий результат. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти.

Дуже добра атмосфера. Чесно скажу, в мене навіть сльози на очі накотили, мурашки пішли по шкірі. Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова.

Вдалий дебют для Мудрика та Піхальонка? Контрольна гра, не треба робити таких поспішних висновків. Не треба хвалити хлопців. Попереду в нас головна гра. Я ще подумаю, кого виставити у складі. Це контрольний матч, а в офіційних все буде по-іншому. Хлопці забили, я їх похвалив, рухаємося далі.

Травмовані? Циганков залишився в Любляні, працює з реабілітологом. Сподіваюся, через 3—4 дні буде в строю. Щодо Артема Довбика, то ми за допомоги Боруссії зробили йому МРТ. У нього є невелике пошкодження, тому сьогодні поберегли його. Артему потрібно 5—6 днів на відновлення.

Завтра у другій половині дня опублікуємо список легіонерів. Одразу скажу, що в ньому будуть не всі. Я притримаю одне прізвище", - сказав Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Також український фахівець поділився своєю думкою щодо рівня суперників для збірної.

"Якби ми проводили офіційні матчі згідно початкового графіку, то напередодні Ліги націй я би збирав команду наприкінці травня. Дав би хлопцям відпочити після чемпіонату. А зараз знайти спаринг-партнера у Європі практично неможливо.

Люди із УАФ роблять усе можливе, щоб знайти суперників. Ми зіграємо з Емполі та Рієкою, які відгукнулися. 19—20 травня дам хлопцям два вихідних, а 21-го у нас буде тренування. Хочу, щоб гравці побачилися з рідними.

Щодо матчів після цього — не знаю, як вийде. Існують варіанти з африканськими командами. Із клубними командами зіграти неможливо, адже після закінчення чемпіонатів ніхто не захоче чекати, щоб провести з нами спаринг. Люди працюють, президент УАФ Андрій Павелко займається цим питанням", — додав Петраков.

Насамкінець Петракову довелося описати свої почуття щодо військових дій в Україні з боку РФ.

"Я бажаю, щоб цього ніхто такого не відчував. Я був у Києві з першого дня, коли все це почалося. Сидиш у квартирі й не знаєш, куди прилетить снаряд. Я не боявся, ночував удома, а моя дружина ходила ночувати в бомбосховище, не могла витримати. Це дуже неприємно, нікому не бажаю пережити таке", - підсумував Петраков.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія М – Україна.