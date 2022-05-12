ЧМ-2022. Отбор

Форвард Боруссії М прокоментував матч проти збірної України.

Напередодні менхенгладбахська Боруссія поступилася в домашньому товариському матчі збірній України (1:2).

Боруссія М — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, нападник "жеребців" Патрік Геррманн розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Як спортсмен, ти дійсно хочеш вигравати кожну гру, але сьогодні програти було нормально. Сьогодні йшлося не про здобутки, а більше про ігрову практику та перевірку власного стану для України. Я думаю, що зрештою всі виграли.

Із самого початку можна було сказати, що українці добре виглядали, тому нам була забезпечена важка гра. Я вважаю, що це було яскраве протистояння з кількома моментами, під час яких удачу в підсумку мав наш суперник.

Приємно було бачити, як раділи від цього глядачі. Атмосфера була чудова, хоча я знаю Боруссія Парк і ще більш гучною. Загалом, просто радий за вболівальників.

Окрім того, напередодні гри було оголошення про продовження мого контракту, тому це був просто гарний день для мене", — заявив німецький виконавець.

У останньому турі поточного розіграшу німецької Бундесліги Боруссія М зіграє домашній матч проти Гоффенгайма.