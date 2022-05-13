Украина

Валерій Бондар поділився своїми думками після гри із Боруссією М.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти менхенгладбахської Борусії (2:1).

"Перемога на стадіоні, прийшли наші вболівальники, люди і вболівали за нас — це, звичайно, добре, але ми не забуваємо про те, що відбувається у нашій країні і це не дає нам спокою. Не дає нам порадіти так, як ми цього хотіли б.

Перемога – це добре. Вона була для нашої країни та нації. Не треба навіть мотивувати у таких матчах. Коли ти виходиш, а у тебе на серці герб України", - наводить слова Бондаря ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, наступний товариський матч команда Олександра Петракова проведе 18 травня, а суперником "синьо-жовтих" буде Емполі, а наступного дня буде зустріч із Рієкою.