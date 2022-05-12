ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник німецького клубу прокоментував товариську зустріч проти збірної України.

У домашній товариській зустрічі проти збірної України менхенгладбахська Боруссія зазнала поразки від колективу Олександра Петракова (1:2).

Боруссія М — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, юний півзахисник "жеребців" Рокко Райтц розповів про власні враження від звітної гри.

"Було неймовірне відчуття грати перед глядачами на Боруссія Парк. Перед матчем ми жодним чином не перетиналися з гравцями збірної України, але перед початком ми обмінялися кількома приємними словами.

Ми сказали їм продовжувати бути такими ж сильними, якими вони є зараз, і надалі, а також побажали їхнім родинам та близьким усього найліпшого.

Особисто для мене сьогоднішня гра також була гарною можливістю проявити себе, і я радий, що зміг відіграти 90 хвилин. Я набігав велику відстань і намагався забити. Гра була дійсно захоплюючою. В українців дуже хороша команда, дуже наполегливі гравці", — заявив німецький виконавець.

У останньому турі поточного розіграшу німецької Бундесліги Боруссія М зіграє домашній матч проти Гоффенгайма.