Украина

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію матчу молодіжних команд.

Сьогодні, 20 травня, у Польщі відбудеться перенесений матч 29 туру чемпіонату України серед юнацьких команд УПЛ між Рухом та Колосом.

Нагадаємо, УПЛ дозволила Руху дограти два матчі молодіжної першості.

Якщо у зустрічі проти Колоса львівська команда здобує перемогу, то вона обжене Динамо та гарантує собі участь у юнацькій Лізі чемпіонів.

Стежити за всіма подіями матчу можна буде на Football.ua. Початок о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першій перенесеній грі Рух здобув розгромну перемогу над Інгульцем з рахунком 6:1.