Украина

Українець спробував дати визначення сміливості.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко на своїй сторінці у Instagram дав визначення сміливості.

"Сміливість — захищати честь України на футбольному полі. Продовжувати боротьбу через біль. Ризикувати тілом, та бути незламними духом. Захищати своє у воротах, на полі та поза його межами. Бути українським футболістом за покликом серця, а не за місцем народження. Сміливість — скандувати Україна на весь голос та серце", – написав Степаненко.

Нагадаємо, вже 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у відбірному матчі плей-офф ЧС-2022.