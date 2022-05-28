Украина

Андрій Русол назвав головну проблему команди перед можливим стартом нового сезону.

Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол прокоментував майбутнє чемпіонату України, а також оцінив ситуацію у команді.

"Наші мотиви полягають у тому, що у нас велика кількість легіонерів. У мене є великі сумніви, що вони захочуть грати в нашій команді. У країні, яка перебуває у стані війни. Це велике питання, чи вони повернуться.

Це одразу позначиться на рівні чемпіонату, я впевнений, що ми зробимо кілька кроків назад щодо якості УПЛ, якщо вирішимо грати в Україні. Але, у будь-якому випадку, ми ухвалимо рішення ліги.

Якщо скажуть грати тут, то ми підлаштовуватимемося під нову реальність, створюватимемо команду з наших гравців і гратимемо виключно в Україні", – сказав Русол в інтерв'ю ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Десна та Маріуполь не зіграють в УПЛ сезону-2022/23.