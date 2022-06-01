Украина

Юрій Беньо поділився своїми думками щодо майбутнього чемпіонату України.

Помічник головного тренера Дніпра-1 Юрій Беньо прокоментував можливе проведення чемпіонату України.

"У такий непростий для країни час є можливість зберегти футбол. Я вважаю, що зараз серед нас, футбольних людей, є хоч якась мінімальна можливість, щоб цей футбол був в Україні і далі. В якому форматі і де — це вже подальші кроки. Але якщо є хоча б мінімальна можливість його зберегти, то потрібно це зробити", — наводить слова Беньо ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Андрій Русол назвав головну проблему Дніпра-1 перед можливим стартом нового сезону.

Зазначимо, що Десна та Маріуполь не зіграють в УПЛ сезону-2022/23.