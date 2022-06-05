Украина

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку відбіркового циклу Євро-2023.

Сьогодні, 5 червня, у рамках чергового туру відбіркового циклу Євро-2023 відбудеться матч між молодіжними збірними України та Північної Македонії.

Стежити за всіма подіями матчу ви зможете на Football.ua. Матч розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція матчу

Після семи ігор Україна набрала 16 очок і посідає друге місце у групі Н, поступаючись Франції на шість балів. Позаду йде Сербія – 9 ігор та 11 очок, а Північна Македонія посідає п'яте місце, маючи дев'ять балів після дев'яти матчів.