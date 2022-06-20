Украина

Наступним орієнтиром для українського фахівця буде Валерій Лобановський.

Матч Ліги націй збірної України проти Ірландії (1:1) став для головного тренера "синьо-жовтих" Олександра Петракова дванадцятим на посаді наставника національної команди. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У рейтингу тренерів збірної України Петраков зараз займає восьме місце, а наступним орієнтиром є легендарний фахівець Валерій Лобановський, на рахунку якого 18 матчів.

У своїх 12 матчах Петраков здобув п'ять перемог, шість разів зіграв унічию та один раз програв. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 18:10.

Також наголошується, що до рейтингу не входять контрольні матчі між збірною та клубами.

Раніше повідомлялося, що Україна — лідер своєї групи Ліги націй після чотирьох турів.