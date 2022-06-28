Украина

Крістіан Біловар прокоментував своє повернення до рідної команди після річної оренди.

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар прокоментував нічийний результат у спарингу проти Івердона (1:1), а також розповів про своє повернення після оренди до Чорноморця.

"В оренді я набирався ігрової практики в українській Прем'єр-лізі, і мені це сподобалося. У Чорноморці всі ставилися до нас, орендованих динамівців, дуже добре. А зараз відчуваю, можна сказати, полегшення на душі. Адже повернувся додому, до рідного клубу. Ми побували в Україні, був дуже радий побачити своїх рідних. Дуже переживаю за них і сподіваюся, що у нашої країни все буде добре.

Думаю, в ігровому плані я змінився. Я набув досвіду гри з дорослими футболістами, які мають хороший рівень. Це мені допомогло в футбольному плані. А в іншому — залишився таким самим.

Вважаю, що через товариські матчі набагато легше набирати форму, ніж через тренування. Це набагато цікавіше, аніж бігові вправи. Під час матчу було трохи важкувато, та й спека теж впливала. Але загалом — мені сподобалося, як ми вчора зіграли. Напевно, ми показали досить непогану гру, як для першого спарингу. Проте прагнемо більшого, тому сподіваюся, що з кожним днем будемо лише прогресувати", — наводить слова Біловара прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Івердон-Спорт – Динамо.