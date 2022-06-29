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Денис Устименко прокоментував свій перехід до криворізького клубу.

Нападник Денис Устименко поділився своїми думками після переходу до Кривбасу з Олександрії.

"Мені дуже приємно приєднатися до великої родини Кривбасу. Для мене це нова велика можливість проявити себе як футболісту. Щасливий, що буду захищати кольори Кривбасу. Тут все на високому рівні, все мене влаштовує. Впевнений, разом із новим клубом ми будемо розвиватися й здобувати перемоги в УПЛ, виконуючи поставлені завдання.

З Вернидубом дуже приємно працювати, всі його поважають. Це великий тренер. До того ж у Юрія Миколайовича дуже цікавий тренувальний процес. Коли дізнався, що Вернидуб очолить Кривбас, то бажання переїхати до Кривого Рогу стало ще більше.

У нього є чому повчитися. Впевнений, під його керівництвом Кривбас буде тільки прогресувати. Усі прекрасно пам’ятаємо знамениту перемогу Шерифа над Реалом у Лізі чемпіонів. Тоді наш керманич здійснив просто неймовірне.

Перед нами усіма велика відповідальність, адже ми будемо грати у футбол під час війни, яку спричинили орки. Хочемо показати, що Україна не стоїть на місці навіть у такий важкий період, люди живуть і працюють. Будемо демонструвати хороший футбол й покажемо людям, що ми можемо, ми не боїмося, ми прагнемо чогось. Нас не зупинити. Україна переможе, це безсумнівно, ми у цьому впевнені. Слава Україні", — наводить слова Устименка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підсилився трьома виконавцями.