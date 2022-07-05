Лідер Ворскли розповів про підготовку до нового сезону.
Ігор Пердута, ДИНАМО КИЕВ ОТ ШУРИКА
05 липня 2022, 12:39
Захисник Ворскли Ігор Пердута прокоментував підготовку полтавської команди під керівництвом нового головного тренера, яким нещодавно став Віктор Скрипник.
"Ми розпочали збори, ще з 6 числа. Усі, хто міг приїхати зібралися в Полтаві. А потім поїхали до Польщі і тут уже три дні. Щодня у нас по два тренування.
Складні збори, звикаємо до нового тренера, його баченню футболу. Ми з ним познайомилися, але про нього говорять його досягнення. Сподіваємося, що показуватимемо хороший футбол та відмінні результати", — наводить слова Пердути ТК Футбол 1/2/3.
Нагадаємо, новий сезон для Ворскли розпочнеться двома матчами другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКу. Ігри відбудуться 21 та 27 липня у Стокгольмі.
Раніше повідомлялося, що Ворскла орендувала Марлісона.