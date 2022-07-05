Украина

Лідер Ворскли розповів про підготовку до нового сезону.

Захисник Ворскли Ігор Пердута прокоментував підготовку полтавської команди під керівництвом нового головного тренера, яким нещодавно став Віктор Скрипник.

"Ми розпочали збори, ще з 6 числа. Усі, хто міг приїхати зібралися в Полтаві. А потім поїхали до Польщі і тут уже три дні. Щодня у нас по два тренування.

Складні збори, звикаємо до нового тренера, його баченню футболу. Ми з ним познайомилися, але про нього говорять його досягнення. Сподіваємося, що показуватимемо хороший футбол та відмінні результати", — наводить слова Пердути ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, новий сезон для Ворскли розпочнеться двома матчами другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКу. Ігри відбудуться 21 та 27 липня у Стокгольмі.

Раніше повідомлялося, що Ворскла орендувала Марлісона.