Украина

Легіонер рівненської команди розповів про своє повернення до України.

Півзахисник Вереса Михайло Гечєв прокоментував своє рішення повернутися до українського клубу, незважаючи на те, що в країні йде війна проти Росії.

"Коли почалася війна — я поїхав додому із думкою, що обов'язково повернусь. Що б там не трапилось. Скучив за командою. Прийняв для себе рішення повернутись, допомогти команді і продовжити свою кар'єру в Україні.

Звісно, що спілкувався з партнерами по команді, завжди були на зв'язку. Тобто, я знав про ситуацію в Україні, сам слідкував за новинами. Якщо вам якась людина скаже, що нічого не боїться, то вона мабуть лукавить. Звісно що боявся, але їхав сюди із усвідомленням того, що тут відбувається.

Одразу як повернувся додому, почав тренуватись із своєю колишньою командою. Там в чемпіонаті залишалось 10 матчів, я зіграв їх всі.

Зараз готовий грати, тренуватись і доводити, що гідний місця в стартовому складі. Не має значення, на якій позиції мене бачить тренер - я готовий. Все залежить від мене", - наводить слова Гечєва прес-служба Вереса.

Раніше президент Вереса Іван Надєїн прокоментував особливості контрактів із футболістами під час воєнного стану в Україні.