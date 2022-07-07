Украина

Олександр Піхальонок розповів про свій стан у перші дні збору, згадавши виступи у збірній України.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував початок підготовки команди до нового сезону, а також розповів про матчі за збірну України.

"Приїхав до команди у нормальному стані, і зараз відчуваю себе біль-менш готовим. Звичайно, перебуваю не у стовідсотковій формі, але, гадаю, на 60-70 хвилин мене точно вистачить.

Була дуже велика перерва через війну – цей жах, який коїться у нашій країні. У збірній я пройшов підготовку, були матчі. Завдяки цьому і перебуваю зараз у теперішньому стані.

Безумовно, залишився гіркий осад через те, що не вийшли на чемпіонат світу. Були й приємні враження, зокрема, від дебюту в офіційних матчах. Але краще ми б все-таки вийшли на чемпіонат світу.

Все одно поразка від Уельсу сидить у думках, тому що дуже прикрою вийшла та поразка. Десь не пощастило, можна так сказати. Адже грали добре, створили багато моментів, але воротар Уельсу творив дива. Ми моменти не реалізували, а біля наших воріт трапився нещасний випадок. Це футбол, і за 90 хвилин може трапитися все, що завгодно.

Атмосфера на матчах була просто неймовірною, і я дякую вболівальникам, які так палко нас підтримували. Ми всі відчували і особливу відповідальність, мали величезне бажання порадувати всіх наших людей у важкий час. Знали, що багато хто дивиться на нас. У Шотландії виграти вийшло, а от Уельс не перемогли.

Концентрація на футболі? Сиджу у новинах майже кожного разу, як беру до рук телефон. Все швидко змінюється, і за лічені хвилини може трапитися будь що. На долю України випало багато випробувань. Це жах, і те, що коять ці гади, збагнути просто не можна. Зрозуміло, що люди хочуть закінчення війни, і я впевнений у нашій перемозі.

Дебют у єврокубках? Буде важко. Тим більше, що немає остаточної картини з чемпіонатом: як грати, як переїжджати. Важко буде поєднувати і єврокубки, і чемпіонат. Рівень міжнародних матчів є набагато вищим, і щоб гідно себе показати, потрібно якісно відновлюватися. Цей компонент є дуже важливим.

Кожен клуб, який гратиме у єврокубках, представлятиме Україну, захищатиме імідж країни. І це буде хорошою нагодою нагадувати людям про те, що коїться у нас в країні, аби про війну не забували", — наводить слова Піхальонка прес-служба Дніпра-1.

Раніше повідомлялося, що Піхальонок зацікавив італійський клуб.