Украина

Колишня зірка Металіста стала справжньою легендою у Фінляндії.

Вихованець Динамо та екс-гравець Металіста і Дніпра Денис Олійник у своєму Інстаграмі душевно попрощався зі своїм минулим клубом — фінським СІКом. Зазначимо, що за цю команду уродженець Запоріжжя грав з літа 2018-го року.



Цікаво відзначити, що у своєму прощальному посланні Олійник заявив про мрію повернутися до України. Поки про інтерес вітчизняних клубів до 35 річного вінгера не повідомлялося.

На офіційному сайті СІКу прощальний коментар з Денисом вийшов із заголовком "Денис Олійник завершує кар'єру в України", і в ньому футболіст підтверджує наміри допомагати Батьківщині у час війни.

"Від імені клубу ми, звичайно, дуже розчаровані, коли втрачаємо одного із наших найважливіших гравців, причому на важливому етапі сезону. Це була дуже складна ситуація та рішення як для нас, так і для Дениса. Однак патріотизм Дениса і бажання допомогти своїй країні в розпал війни були настільки великі, що ми відчуваємо, що не можемо йому заважати. Тим не менш, сума трансферу, яку ми отримуємо від його нового клубу в Україні, також допомаже нам інвестувати у команду у короткостроковій та довгостроковій перспективі" - так коментує ситуацію керівництво СІКу.

Зазначимо, що за 4 роки Олійник став легендою СІКу, провівши у його футболці 116 матчів, забивши 29 м'ячів і віддавши 6 асистів.