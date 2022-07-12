Украина

Капітан Металіста розповів про останні події у своєму житті.

Півзахисник харківського Металіста Фарес Бабулі прокоментував ситуацію з клубом, а також розповів про останні події у своєму житті.

"Усі останні місяці я працював, тренувався, щоб тримати себе у формі, насолоджувався проведенням часу з сім'єю. А ще в мене народилася дитина. Зараз я перебуваю вдома, у Ліоні.

Я маю особливі стосунки з фанатами Металіста. Дуже ціную їхню прихильність. Сподіваюся, що все заспокоїться, і ми зможемо знову зустрітися та пережити добрі часи. Я отримую повідомлення від фанатів кілька разів на день. Вболівальники Металіста заслуговують на краще, вони неординарні.

Я закохався у Харків. І я, і моя сім'я, сильно сумуємо за цим містом. У мене залишилися лише добрі спогади про Харків, про доброту харків'ян, про любов вболівальників, про привітну зустріч у Металісті з боку персоналу та інших гравців. І, звичайно, я сумую за атмосферою стадіону.

Звичайно, я стежу за ситуацією в команді. Металіст зараз у Туреччині і я знаю, що він тренується та проводить контрольні матчі, готуючись до відновлення чемпіонату. Я спілкуюсь із деякими гравцями команди, а також з віцепрезидентом Євгенієм Красніковим та Папа Гуйє.

Відновлення чемпіонату України? Це може бути гарною ідеєю, бо футбол є національним видом спорту в Україні й це саме те, що може дозволити вболівальникам трохи відволікатися від того, що відбувається в країні.

Всі легіонери хотіли, щоб Металіст відновив роботу якнайшвидше і на найвищому рівні. Менеджмент клубу робить дуже хорошу роботу, щодня працюють на благо клубу та гравців. Я точно знаю, що вони роблять все можливе, щоб підготувати команду до повернення в найкращому вигляді, враховуючи умови, що склалися в країні. І я дуже пишаюся тим, що працюю з такими людьми.

Я бажаю всім уболівальникам та українцям бути сміливими, як завжди, боротися за свої права та свою свободу. Продовжувати бути такими ж єдиними. Я переконаний, що українці переможуть. Я пишаюся тим, що спілкуюся з українським народом, у них є вся моя підтримка, повага та сила", - наводить слова Бабулі прес-служба Металіста.

Раніше повідомлялося, що Фомін увійшов до тренерського штабу Металіста.