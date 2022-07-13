Украина

Двоє гравців не будуть виступати за клуб у наступному сезоні.

Одеський Чорноморець повідомив, що два футболісти вирішили залишити клуб.

Мова йде про флангового захисника Артема Сухоцького та центрального півзахисника Беку Вачіберадзе.

"Ми дякуємо хлопцям за той шлях, який вони пройшли разом з командою. Бажаємо їм успіхів у подальшому", — повідомляє прес-служба клубу.

Сухоцький перейшов до одеського клубу взимку 2022 року, але через війну так і не зіграв в офіційних матчах.

Що стосується Вачіберадзе, то футболіст став "моряком" у березні 2021 року та був віце-капітаном. Останнім часом він грав у оренді за грузинський Торпедо Кутаісі.

Раніше повідомлялось, що Чорноморець підписав контракт із голкіпером Дмитром Непогодовим.