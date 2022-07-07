Украина

Одеська команда готується до старту нового сезону.

Чорноморець під керівництвом Романа Григорчука продовжує підготовку до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба "моряків".

За останні дні одеська команда вже встигла провести чотири контрольні матчі.

5 та 29 червня, а також 2 липня, одесити зіграли з клубами одеського регіону, здобувши три перемоги з рахунком 4:0, 3:1 та 7:2.

Четвертий матч був проти юнацької команди, у якому основний склад виграв із рахунком 7:1. У першому таймі відзначилися Андрій Штогрін та Іван Бобко, після перерви один із голів забивши Сергій Кравченко, ще чотири м'ячі на рахунку потенційних новачків команди.

Раніше повідомлялося, що Кравченко продовжив контракт із Чорноморцем.