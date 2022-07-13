Украина

Юрій Вірт прокоментував дії команди у стартовому контрольному поєдинку.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував контрольний поєдинок проти юнацької команди Львова U-19 (1:1).

"Радує те, що ми створили багато гольових моментів. Суперників сьогодні виручала і стійка, і поперечина, і голкіпер допомагав львів'янам часто. Не зуміли реалізувати ці моменти.

Розуміємо, що команда пропустила багато часу, хлопці не тренувалися, зараз з'явилися нові футболісти. Тому, є над чим працювати. Більше працюватимемо над завершенням атаки. Але кількість створених моментів радує. 20 ударів по воротах, багато флангових передач, футболісти все правильно робили — не вистачало завершального удару", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес посилився братами Шараями.