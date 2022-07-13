Украина

Ліцензію на ефірну частоту буде повернуто державі.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про припинення мовлення клубного телеканалу – Shakhtar TV.

Зазначається, що ліцензію на ефірну частоту буде повернуто державі. Це рішення було ухвалене через відхід з медіаринку компанії "Медіа Група Україна".

"Через набрання чинності Законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" й несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками дії цього Закону ФК Шахтар звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу Shakhtar TV.

Це вимушений крок, деталі якого викладено в заяві президента ФК Шахтар Ріната Ахметова від 11 липня 2022 року. Ліцензію на ефірну частоту буде повернено державі", — говориться в офіційній заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що телеканали Футбол стануть власністю держави.