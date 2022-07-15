Украина

Капітан Динамо не стримує люті після російського теракту у Вінниці.

У четвер, 14 липня, терористична держава російська федерація пустила одразу кілька ракет на центр Вінниці. Станом на ранок п'ятниці відомо про 23-х загиблих мирних українців. Десятки людей — поранені, ще десятки — пропали безвісти...

На зухвалий акт терору відреагували, зокрема, Руслан Маліновський та Віктор Циганков, який виріс у Вінниці. Також не стримав люті капітан Динамо та гравець збірної України Сергій Сидорчук.

"Які тут можуть бути виправдання? Після таких кадрів думаєш про те, що в рф народу багато, а людей немає. Одні орки" — написав 31-річний футболіст у своєму Інстаграмі.



