Україна

Наставник криворізького клубу поділився своїми думками після контрольного матчу.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти Інгульця (0:1).

"По-перше, добре, що ми зіграли цей матч. Є багато моментів, які будемо розбирати та дивитися. Дійсно, хлопці грали під навантаженнями. Знову усі провели по тайму. У першому таймі — більше новачки, у другому — молодь. Так, програш — це завжди боляче, але це збори. Треба вміти тримати удар й далі рухатися вперед.

Найголовніше, що відпрацювали другий збір без травм. Залишилось ще два дні роботи на другому етапі, потім дамо хлопцям відпочити два-три дні. Й вже поїдемо на третій збір на західну Україну. Після цього повернемося до Кривого Рогу й будемо чекати новин по чемпіонату, коли і де розпочнемо. А наразі треба терпіти, працювати й все буде гаразд.

Після фінального свистка молодь лежала на газоні у розпачі? Молодці, адже видно, що переживали через те, що програли, що пропустили на останній хвилині. Тут для них гарна школа, є над чим подумати. Ми працюємо, але їм важкувато. Все-таки серйозні навантаження: а багато кому по 17-19 років. Але вони молодці, що пройшли збори. Зараз будемо думати, кого візьмемо до першої команди, хто поїде на третій збір. А хтось залишиться тут, й буде працювати із U-19", - наводить слова Вернидуба прес-служба Кривбасу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Інгулець.