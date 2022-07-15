Украина

Дебрецен організовує збір коштів і гуманітарної допомоги для України, яка постраждала від російської агресії.

Верес продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та незабаром проведе черговий контрольний матч. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Суперником рівненської команди буде угорський Дебрецен, який організовує збір коштів та гуманітарної допомоги, яку представники Вереса пізніше передадуть людям, які постраждали від російської агресії на території нашої країни.

Благодійна гра пройде 24 липня, а стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні Nagyerdei у Дебрецені.

Зазначимо, що Дебрецен – самразовий чемпіон Угорщини, а останній титул був здобутий у сезоні-2013/14. Також клуб виграв шість Кубків Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Верес та Львів U-19 зіграли внічию у контрольному матчі.