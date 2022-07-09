Украина

Захисник прокоментував початок роботи на зборах.

Напередодні дніпровський Дніпро-1 розпочав серію товариських матчів на передсезонних зборах у Словенії із нищівного розгрому місцевого колективу Чарда з рахунком 14:0.

Після завершення гри центральний захисник СК Олександр Сваток поділився власними враженнями від дебютної гри літньої кампанії.

"Ми дуже скучили за футболом, тривалий час не грали. Намагалися отримати сьогодні задоволення від гри та виконати цілі, що намітили. Готуємось до кваліфікації Ліги Європи і з кожним днем будемо намагатися набирати кондиції.

Набираємо поступово форму. Ми довго не тренувалися у такому ритмі, тому потребуємо трохи часу, аби набрати найкращі кондиції.

На тлі суперника, відверто кажучи, гралося добре. Ми побачили якості, якими володіють нові гравці. Впевнений, що вони нам допоможуть у майбутньому", — заявив футболіст.