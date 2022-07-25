Україна

Едуард Сарапій поділився своїми думками про тренувальні збори Дніпра-1.

Півзахисник Едуард Сарапій прокоментував перший навчально-тренувальний збір Дніпра-1.

"В нас були дуже добрі спаринги. Вважаю, ми з хлопцями чудово працювали. Так, було тяжко, тим більше, що встановилася спекотна погода. Працювали під навантаженнями, втілювали нові настанови і робили все, що від нас залежить.

Є втома, і це природньо, адже грати кожного дня не так вже й легко. Але я готовий до цього. Ми багато тренувалися, тим більше в нас не було відпустки великої. Гадаю, перебуваю у нормальній формі.

Більшість команди та персонал мене знають, тож спілкуватися та знайти з усіма спільну мову було легко. Не було ніяких проблем", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд останнього спарингу Дніпра-1 проти Аль-Насра.