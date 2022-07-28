Україна

Львівське дербі відбудеться у неділю, 31 липня.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У черговому контрольному матчі між собою зіграють дві львівські команди – Рух та Львів.

Товариський поєдинок відбудеться у неділю, 31 липня. Матч відбудеться на Академії футболу Руху та розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Руху.

За підсумками минулого достроково завершеного сезону Львів набрав 29 очок і посів восьме місце, а у Руху – 28 балів та десятий рядок.