Жирайр Маргарян гратиме за вірменський клуб Урарту.
Жирайр Маргарян, НК Верес
03 серпня 2022, 20:59
Захисник Вереса Жирайр Маргарян продовжить свою кар'єру у складі Урарту. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Офіційне підтвердження та пояснення продовження оренди представники Урарту відправили керівництву Вереса.
Вірменський клуб продовжив оренду футболіста на один рік, посилаючись на оновлені правила ФІФА щодо легіонерів, які виступають в Україні та Росії.
Також наголошується, що рівненський клуб намагатиметься провести повноцінний трансфер футболіста.
Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із трьома виконавцями.