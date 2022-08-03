Україна

Жирайр Маргарян гратиме за вірменський клуб Урарту.

Захисник Вереса Жирайр Маргарян продовжить свою кар'єру у складі Урарту. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Офіційне підтвердження та пояснення продовження оренди представники Урарту відправили керівництву Вереса.

Вірменський клуб продовжив оренду футболіста на один рік, посилаючись на оновлені правила ФІФА щодо легіонерів, які виступають в Україні та Росії.

Також наголошується, що рівненський клуб намагатиметься провести повноцінний трансфер футболіста.

Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із трьома виконавцями.