Україна

Ігор Когут поділився своїми думками після гри із Шарджею.

Півзахисник Дніпра-1 Ігор Когут прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Аль-Шарджа (1:1) з ОАЕ.

"Була цікава гра проти учасника азійської Ліги чемпіонів. Було цікаво подивитись на себе на тлі цієї команди. Хлопці не бажали поступатись, тому й вийшов такий добрий бій.

Коли я вийшов на заміну потрібно було відіграватися, і добре, що це вдалося. Хлопці забили. Ніхто не хоче програвати, тим паче перед грою Ліги Європи. Я вийшов дуже спокійним, а потім вже під час гри, коли почали бити ззаду та провокувати, десь не стримався. А загалом, був спокійний.

Привітання для автора голу Артема Довбика? Побажали йому всього найкращого, щастя дівчинці, котра народилася. Щоб зростала здоровою та щасливою. Думаю, батько та мати зроблять все, аби в неї все було добре", - наводить слова Когута прес-служба клубу.

Раніше Дніпро-1 оголосив про місце проведення домашнього матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи.