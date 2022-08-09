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Новачок Металіста 1925 розповів про те, що для нього означає перехід до команди УПЛ.

Новоспечений воротар Металіста 1925 Олег Мозіль прокоментував свій перехід у харківський клуб.

"Для мене це новий виклик у моєму житті — я завжди мріяв потрапити до команди Прем'єр-ліги, бо ще в молодості був у Карпатах, а після того пішов своїм шляхом, починаючи з Другої ліги. Подзвонили клубні керівники, запропонували такий варіант і я на нього погодився. Ще такий момент був, що команда хоче грати в футбол і мені це дуже імпонує.

Дуже позитивні враження, колектив хороший. Як я вже говорив, імпонує те, що тренер вимагає грати в футбол, не б'ємо м'яч куди завгодно, стараємося вийти через короткий пас з оборони в атаку. Мені це дуже подобається. Тому буду робити все від себе залежне.

Бував я у Харкові на виїзних матчах. Також багато хто говорив, що місто дуже красиве. Тому сподіваюсь, що у найближчому майбутньому наші Збройні сили України переможуть ворога і команда Металіст 1925 якнайшвидше повернеться в свою домівку. І тоді вже, надіюсь, більше розгляну місто", - наводить слова Мозіля прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів УПЛ.